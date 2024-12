https://fr.sputniknews.africa/20241221/burkina-le-75e-anniversaire-de-la-naissance-de-thomas-sankara-1069828012.html

Burkina: le 75e anniversaire de la naissance de Thomas Sankara

Burkina: le 75e anniversaire de la naissance de Thomas Sankara

Sputnik Afrique

La popularité de cet homme d'État va bien au-delà de son pays natal où il a été élevé au rang de "héros de la Nation". Il est une vraie icône du continent... 21.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-21T12:18+0100

2024-12-21T12:18+0100

2024-12-21T12:18+0100

burkina faso

thomas sankara

impérialisme

afrique subsaharienne

déserts

développement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/1f/1056020990_0:61:2631:1541_1920x0_80_0_0_4c493bc3cdc246bb92a2a5854163d484.jpg

Arrivé au pouvoir en 1983 à l'âge de 33 ans, le capitaine Sankara mène la politique d'émancipation nationale et de développement. C'est lui qui rebaptise le pays en abandonnant le nom colonial de la Haute-Volta pour la "patrie des personnes intègres". Communiste et panafricaniste, il lance une guerre contre l'impérialisme. Les terres excédentaires sont retirées aux propriétaires, ce qui permet de booster l'agriculture. Dans ses efforts, Thomas Sankara s'appuie sur les populations qui répondent volontiers à son appel de planter des milliers d'arbres afin de contrer l'avancée du désert dans le nord du pays ou encore de construire des chemins de fer. Il rejette toute aide extérieure, persuadé que "celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés". Il appelle à acheter des produits africains et à porter l'habit traditionnel. Grâce à sa politique économique et sociale, des milliers de ses compatriotes peuvent manger à leur faim. Le pays devient alimentairement autosuffisant. Très proche des gens ordinaires, Thomas Sankara se déplace en véhicule bas de gamme et n'a pas de climatiseur dans son bureau. Son salaire de chef d'État n'est que de 138.736 francs CFA (201 euros). Après son assassinat par un ancien camarade en octobre 1987, tous ses biens comptent une vieille Peugeot acquise avant son arrivée au pouvoir, un frigo, trois guitares et quatre vélos. Après l'annonce de sa mort, un journaliste français rapportait ne jamais avoir vu autant de gens en pleurs dans la rue.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, thomas sankara, impérialisme, afrique subsaharienne, déserts, développement