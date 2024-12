https://fr.sputniknews.africa/20241220/on-na-jamais-vu-ca-de-petits-nigeriens-decorent-pour-la-premiere-fois-un-sapin-de-noel--1069818275.html

"On n’a jamais vu ça": de petits Nigériens décorent pour la première fois un sapin de Noël

"On n’a jamais vu ça": de petits Nigériens décorent pour la première fois un sapin de Noël

Sputnik Afrique

Dans le cadre des préparatifs pour les fêtes de fin d’année, la Maison russe à Niamey a initié une série d'activités pour les enfants qui apprennent la langue... 20.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-20T16:09+0100

2024-12-20T16:09+0100

2024-12-20T16:09+0100

afrique subsaharienne

niger

russie

maison russe

russe

noël

décoration de noël

sapin de noël

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102933/45/1029334553_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abb008210e33ce50afe3ed6da42c8bd.jpg

"Nous avons invité des enfants déjà inscrits aux cours de langue russe à faire des découpes de flocons de neige et à visionner un film sur les fêtes de fin d'année en Russie. Et enfin, à décorer le sapin", explique à Sputnik Afrique Ahmed Bello, directeur de la Maison russe à Niamey. La petite Aïcha raconte avoir appris "beaucoup de choses parce qu'on n'a jamais vu ça". "On a fait plein d'activités", ajoute Aïdine. "J’ai apprécié le sapin, c’est bien", conclut Mohamed en souriant.

afrique subsaharienne

niger

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, russie, maison russe, russe, noël, décoration de noël, sapin de noël