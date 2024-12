https://fr.sputniknews.africa/20241220/loccident-va-se-defendre-bec-et-ongles-pour-ne-rien-lacher-1069816480.html

"L'Occident va se défendre bec et ongles pour ne rien lâcher"

Le général russe Igor Kirillov, connu pour avoir révélé les activités néfastes des laboratoires américains en Afrique, a été assassiné à Moscou.

"L'Occident va se défendre bec et ongles pour ne rien lâcher" Sputnik Afrique Le général russe Igor Kirillov, connu pour avoir révélé les activités néfastes des laboratoires américains en Afrique, a été assassiné à Moscou. Au micro de Sputnik Afrique, Yamb Ntimba, économiste, philosophe et écrivain camerounais, a analysé les dessous de ce crime.

"Il faut comprendre que nous sommes à un moment où la domination mondiale va changer de main. Nous sommes dans une transition. Et comme le disait Antonio Gramsci, à ces moments, des clairs obscurs font apparaître un certain nombre de monstres, et ces monstres-là vont jeter le désarroi, vont terroriser le monde en espérant pouvoir maintenir en place l'ancien paradigme de domination coloniale européenne sur le monde, alors qu'en réalité ce paradigme est déjà dépassé et que grâce au Sud global, aux BRICS, à la résistance particulière d'un stand des pays, la Russie sur le plan militaire et géopolitique, la Chine sur le plan économique particulièrement et l'émergence effectivement de groupes ou si vous voulez, d'idéologies fortes comme le panafricanisme, le renouveau panafricaniste sur le continent africain indique déjà que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme et qu'il vaut mieux céder à ça", a dit Yamb Ntimba, économiste, philosophe et écrivain camerounais auprès de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:-Egountchi Behanzin, président de la Ligue de Défense Noire Africaine sur les effets néfastes des vaccins occidentaux sur les enfants africains et l'objectif caché à travers ces produits.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

