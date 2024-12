https://fr.sputniknews.africa/20241220/les-uvres-du-concours-stenine-sont-presentees-pour-la-premiere-fois-en-tanzanie-1069814406.html

Les œuvres du concours Stenine sont présentées pour la première fois en Tanzanie

Les visiteurs pourront découvrir l'exposition jusqu'au 19 janvier, l'entrée étant gratuite.Parmi les 50 œuvres exposées figurent des photos brillantes et de talent de jeunes photojournalistes du Bangladesh, de Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne, du Myanmar, de Syrie, d'Inde et d'Afrique du Sud, qui reflètent les problèmes d'écologie et de catastrophes naturelles, des troubles sociaux, la diversité ethnographique et culturelle du monde, ainsi que des histoires personnelles émouvantes.En inaugurant l'exposition, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Tanzanie, Andreï Avetissian, a déclaré: "Nous apprécions que les organisateurs de l'exposition aient choisi la Tanzanie pour la première présentation en Afrique des œuvres des lauréats du concours cette année. Cela donnera pour la première fois l'opportunité à nos amis tanzaniens de découvrir les remarquables œuvres de photographes de différents pays. Cela nous permet également de parler d'Andreï Stenine et de montrer des œuvres liées à la vie et au quotidien de combat dans le Donbass. Nous espérons que l'exposition inspirera les photographes tanzaniens et que l'année prochaine nous verrons leurs noms parmi les lauréats."Le chef du bureau de Rossotroudnitchestvo en Tanzanie, Alexandre Ievstigneïev, a commenté l'ouverture en soulignant: "Il est symbolique que nous inaugurions une exposition de photos à la mémoire d'Andreï la veille de son anniversaire. C'est comme s'il renaissait dans cette exposition, chaque année, depuis 10 ans maintenant. Andreï était un journaliste absolument courageux, dont la tâche consistait à montrer la vérité sur les événements tragiques qui se déroulaient au Moyen-Orient, puis dans le Donbass. La vérité et l'honnêteté n'étaient pas pour lui de simples mots pathétiques, mais une attitude face à la réalité. Tel est le message principal adressé aux participants du concours: le professionnalisme – cela veut dire être honnête dans les photographies.""Les photojournalistes du continent africain figurent parmi les candidats les plus dynamiques et les plus actifs. Je suis ravie qu'en cette dixième année anniversaire du concours, nous ayons l'occasion d'organiser pour la première fois l'exposition en Tanzanie. Nous espérons que de jeunes photographes tanzaniens de talent deviendront les lauréats du concours l'année prochaine", a déclaré Oksana Oleïnik, superviseuse du concours Stenine.La tournée des lauréats du 11ème concours international de photojournalisme Stenine se poursuivra sur les sites d'exposition d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique.Au sujet du concoursLe 11ème concours international de photojournalisme Stenine débutera traditionnellement le 22 décembre 2024, date de l'anniversaire d'Andreï Stenine, sur le site web du concours en russe et en anglais.Le concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par le groupe de médias Rossiya Segodnya sous les auspices de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco a pour but de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention publique sur les défis du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme pour les jeunes photographes de talent, sensibles et ouverts à toute nouveauté, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Société nationale russe de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médias internationaux du concours sont: Sputnik – Agence de presse et radio internationale), RT (chaîne de télévision et son site), Independent Media Holding (Afrique du Sud), Agence de presse ANA (Afrique du Sud), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), China Daily – site Internet (Chine), The Paper – site Internet (Chine), Al Mayadeen – réseau de médias (Liban).En tant que partenaires industriels, le concours est soutenu par l'Union russe des journalistes, le portail d'information YOung JOurnalists (Russie), Russian Photo (Russie), Photo-study.ru (Russie).

