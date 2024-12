https://fr.sputniknews.africa/20241220/les-gens-veulent-travailler-avec-nous-une-maison-russe-verra-le-jour-en-cote-divoire-1069819380.html

"Les gens veulent travailler avec nous": une Maison russe verra le jour en Côte d’Ivoire

"Les gens veulent travailler avec nous": une Maison russe verra le jour en Côte d’Ivoire

Il y a actuellement 20 Maisons russes partenaires dans le monde. De ce chiffre, plus de la moitié, soit 11, fonctionnent en Afrique, selon le chef de l'agence... 20.12.2024, Sputnik Afrique

"Les Maisons russes sont synonymes d'amitié et de coopération. Il y a actuellement des dizaines de candidats de différents endroits du monde qui attendent l’examen de leurs candidatures", a fait savoir Evguéni Primakov.Concernant le continent africain, parmi les candidats se trouvent le Burundi, la RDC, le Sénégal, la Tanzanie, et l’Ouganda.En Côte d’Ivoire, l’objectif principal de la Maison russe sera d’organiser des cours de langue russe de manière permanente pour aider les jeunes qui envisagent de faire leurs études supérieures en Russie.Les Maisons russes partenaires sont représentées sur leur sol d’accueil par des organismes non étatiques. Outre la Côte d’Ivoire, des Maisons russes apparaîtront bientôt à Oman, en Turquie et en Thaïlande.

