La nouvelle Constitution officiellement promulguée au Gabon

Le texte de la nouvelle Constitution du Gabon, adopté à une large majorité par référendum en novembre dernier, a été officiellement promulgué jeudi par les... 20.12.2024, Sputnik Afrique

Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, qui présidait la cérémonie de signature du décret de promulgation, a déclaré que la nouvelle Constitution rentrera en vigueur après l'élection présidentielle de 2025.Il a indiqué que la loi fondamentale, qui conduit le peuple gabonais dans la 5ème République, est un corpus de règles qui pose des bases et des fondements des rapports de la société gabonaise.La Cour constitutionnelle au Gabon avait définitivement validé le 29 novembre l'adoption de la nouvelle Constitution approuvée mi-novembre, à une majorité de 91,64% des voix.L'adoption de la nouvelle Constitution a été suivie par l'ouverture de consultations pour une révision du code électoral, en vue des élections présidentielle, législatives et locales, prévues au plus tard en août 2025 pour clore la période de transition.

