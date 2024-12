https://fr.sputniknews.africa/20241220/alger-et-moscou-discutent-du-developpement-du-moyen-orient-et-de-lafrique-1069809455.html

Alger et Moscou discutent du développement du Moyen-Orient et de l’Afrique

Lors d'une visite de travail à Alger, Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, a été reçu par le Président... 20.12.2024, Sputnik Afrique

Dans le cadre d’une visite de travail, le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique a été reçu le 19 décembre à Alger par Abdelmadjid Tebboune, chef de l’État algérien, selon un communiqué de la diplomatie russe. Le même jour, Mikhaïl Bogdanov a également eu une rencontre avec Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères. De plus, le diplomate russe a coprésidé la quatrième session des consultations politiques algéro-russes, avec Lounes Magramane, secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères.Lors de ces discussions Moscou et Alger ont salué "le haut niveau du dialogue politique confiant et l'efficacité de l'interaction", notamment au sein du Conseil de sécurité de l'Onu.Une attention particulière a été accordée à la situation en Syrie, au Liban.Les deux pays ont également constaté "la coïncidence" de leurs approches "fondées sur l'absence d'alternative au règlement pacifique des conflits et des crises" au Moyen-Orient et en Afrique".En outre, les parties ont confirmé leur volonté de renforcer les relations traditionnellement amicales dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises lors de la visite d'État du dirigeant algérien en Russie en juin 2023.

