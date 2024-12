https://fr.sputniknews.africa/20241219/secret-de-la-croissance-economique-russe-depuis-deux-ans-la-russie-a-pris-la-bonne-option--1069800917.html

Secret de la croissance économique russe: "Depuis deux ans, la Russie a pris la bonne option"

Secret de la croissance économique russe: "Depuis deux ans, la Russie a pris la bonne option"

Interrogé par Sputnik Afrique, Jean Réné Ndouma réagit aux indicateurs économiques annoncés par Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse... 19.12.2024, Sputnik Afrique

D’après l’expert, avec les sanctions imposées "injustement, illégalement, inhumainement même" par l’Occident, la Russie a décidé de "se reconvertir", de diversifier ses partenariats et de renforcer ceux avec la Chine, l'Inde, l'Iran, et la Corée du Nord. "Étant un poumon patrimonial", le pays a "beaucoup de ressources naturelles" et ne peut que "voir son économie s'améliorer avec cette diversification de partenariats, avec des réformes monétaires et financières, et évidemment aussi avec la nouvelle donne de ces relations en Afrique", développe Jean Réné Ndouma. En deux ans, la croissance de la Russie a été d'environ 8%, selon Vladimir Poutine. En termes économiques, le pays se place au premier rang en Europe et au quatrième rang dans le monde.

