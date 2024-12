https://fr.sputniknews.africa/20241219/la-ligne-directe-avec-vladimir-poutine-en-chiffres-1069797630.html

La Ligne directe avec Vladimir Poutine en chiffres

La Ligne directe avec Vladimir Poutine en chiffres

Sputnik Afrique

La Ligne directe avec Vladimir Poutine a pris fin, elle a duré 4 heures et 27 minutes . Voici quelques chiffres. 19.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-19T15:14+0100

2024-12-19T15:14+0100

2024-12-19T15:54+0100

vladimir poutine

international

russie

royaume-uni

états-unis

grande conférence de presse de vladimir poutine (2024)

ligne directe avec vladimir poutine (2024)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/13/1069799233_0:0:2910:1637_1920x0_80_0_0_c6a6eac845474ddadb8dacef75de7ce0.jpg

La Grande conférence de presse annuelle organisée en parallèle avec la Ligne directe de Vladimir Poutine avec la population russe s'est achevée ce jeudi 19 décembre à Moscou. La conférence de presse la plus longue de Vladimir Poutine s'était tenue en 2008. Elle avait duré 4 heures et 40 minutes. En 2020, la conférence de presse et Ligne directe avec le Président russe

russie

royaume-uni

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, international, russie, royaume-uni, états-unis, grande conférence de presse de vladimir poutine (2024), ligne directe avec vladimir poutine (2024)