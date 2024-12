https://fr.sputniknews.africa/20241219/ghana-le-president-elu-nomme-un-groupe-de-travail-pour-retrouver-les-fonds-publics-detournes-1069786202.html

Ghana: le Président élu nomme un groupe de travail pour retrouver les fonds publics détournés

Ghana: le Président élu nomme un groupe de travail pour retrouver les fonds publics détournés

Sputnik Afrique

Le nouveau Président élu du Ghana, John Mahama, a nommé le 19 décembre un groupe de travail chargé de retrouver tous les fonds publics détournés dans le pays... 19.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-19T06:42+0100

2024-12-19T06:42+0100

2024-12-19T06:42+0100

ghana

afrique subsaharienne

john dramani mahama

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060537054_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8c66e4a5402c1984609579a5b0c07562.jpg

Ce groupe composé de cinq membres vise à récupérer les sommes d'argent et objets issus de la corruption et à "demander des comptes aux personnes responsables", a déclaré Felix Kwakye Ofosu, porte-parole de l'équipe de transition de M. Mahama.Lors de la campagne présidentielle, John Mahama, leader du principal parti d'opposition, le NDC, qui sera officiellement investi président le 7 janvier, avait promis de faire de la lutte contre la corruption une de ses priorités une fois élu.Ce groupe de travail sera formé de Samuel Okudzeto Ablakwa, député, Daniel Domelevo, ancien auditeur général, Nathaniel Kofi Boakye, chef de la police à la retraite, Martin Kpebu, juriste, et Raymond Archer, journaliste d'investigation, selon son équipe.

ghana

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

ghana, afrique subsaharienne, john dramani mahama