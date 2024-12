https://fr.sputniknews.africa/20241219/au-mali-la-premiere-pierre-du-futur-siege-de-la-cour-des-comptes-posee-par-le-president--1069804764.html

Au Mali, la première pierre du futur siège de la Cour des comptes posée par le Président

Au Mali, la première pierre du futur siège de la Cour des comptes posée par le Président

Sputnik Afrique

Le Président de la Transition du Mali Assimi Goïta a procédé ce 19 décembre à la pose de la première pierre du futur siège de la Cour des comptes. 19.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-19T21:28+0100

2024-12-19T21:28+0100

2024-12-19T21:29+0100

mali

afrique subsaharienne

assimi goïta

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069230520_0:0:3552:1998_1920x0_80_0_0_beeaf83a4e3a5f5baca6cff4fac24150.jpg

La cérémonie de pose de la première pierre du futur siège de la Cour des comptes du Mali s'est déroulée ce jeudi 19 décembre à Bamako en présence du Président de la Transition, Assimi Goïta, a annoncé la présidence dans un communiqué. La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre, du Président de la Cour Suprême, des Présidents des Institutions de la République, du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, ainsi que de nombreux membres du Gouvernement.Dans une interview aux médias, le Président Goïta a rappelé les missions essentielles de la Cour des comptes, à savoir: la sauvegarde du patrimoine public, le contrôle de la fiabilité et de la sincérité des finances publiques et l’amélioration des méthodes de gestion administrative.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, afrique subsaharienne, assimi goïta