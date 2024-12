https://fr.sputniknews.africa/20241219/a-bamako-lavenue-cedeao-devient-lavenue-de-laes-1069789533.html

À Bamako, l'avenue CEDEAO devient l'avenue de l'AES

Sputnik Afrique

Plusieurs rues, monuments et établissements seront rebaptisés à Bamako, selon un décret gouvernemental signé le 13 décembre et dévoilé le 18 décembre. 19.12.2024, Sputnik Afrique

L’objectif de la démarche est d’honorer les figures historiques nationales et d’affirmer l’identité culturelle du pays, en prenant ses distances avec l'ancienne puissance coloniale française. Ainsi, les noms associés à l’époque coloniale, tels qu’Archinard et Federer, seront remplacés par ceux de grandes figures africaines comme Soundjata Keïta, Kankou Moussa, et Babemba Traoré.

