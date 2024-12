https://fr.sputniknews.africa/20241218/un-habitant-de-la-ville-de-soudja-dans-la-region-de-koursk-a-raconte-ce-quil-a-du-endurer-1069773233.html

Un habitant de la ville de Soudja dans la région de Koursk partage les horreurs vécues

Maisons en feu, cadavre et tirs de mitrailleuses: un habitant de Soudja raconte ce qu'il a dû endurer dans cette localité, occupée par les troupes de Kiev 18.12.2024, Sputnik Afrique

"Nous sommes partis. On tirait, des rafales de mitrailleuse dans la rue... Des destructions dans la ville: quelque chose brûlait dans la rue. Quand nous avons traversé Makhnovka, on a vu le corps d'un homme gisant et une maison en feu… Et lorsque mon fils est allé chercher son frère, un drone les a rattrapés, il y a eu une explosion derrière eux", a raconté Andreï au comité d'enquête. Selon lui, personne n'a été blessé.L’enregistrement de son interrogatoire a été partagé avec Sputnik.Le Président russe, Vladimir Poutine, a déclaré lors d'une réunion élargie du collège du ministère russe de la Défense que tous les crimes du régime de Kiev devraient être documentés et que les criminels devraient être punis.

