Relations Bakou-Paris: "la mégalomanie du gouvernement Macron" a jeté "tout cela dans l’abîme"

18.12.2024

Avant qu’Emmanuel Macron n'arrive au pouvoir en France, Bakou coopérait avec Paris "plus qu'avec n'importe quel autre pays européen", développe le dirigeant azerbaïdjanais dans une interview à la Société nationale russe de télévision et de radiodiffusion (VGTRK) et l’agence de presse RIA Novosti.Sa première visite officielle en tant que Président a été effectuée en France, rappelle-t-il. De plus, à cette époque, "de nombreuses entreprises françaises travaillaient" en Azerbaïdjan.

