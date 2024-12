https://fr.sputniknews.africa/20241218/rdc-lancement-de-la-nouvelle-compagnie-aerienne-air-congo-1069766280.html

RDC: lancement de la nouvelle compagnie aérienne "Air Congo"

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a lancé, le 17 décembre à Kinshasa, le vol inaugural de la nouvelle compagnie aérienne "Air Congo" destinée à...

Créée en partenariat avec la compagnie Éthiopian Airlines, cette nouvelle compagnie va permettre de renforcer le transport aérien et de booster la croissance économique du pays, selon le gouvernement congolais.Le lancement de "Air Congo" marque une nouvelle ère dans le secteur des transports en RDC, a déclaré à cette occasion le vice-premier ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo."Air Congo" va renforcer la mobilité et permettre aux congolais de voyager "en toute quiétude" sur toute l’étendue de la RDC et en dehors du pays, a-t-il ajouté, précisant qu’elle porte un ambitieux projet socio-économique visant à développer des compétences locales et créer des postes d’emploi dans le domaine de l’aéronautique.

