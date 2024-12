"Message clair", "résilience": des Nigériens réagissent au discours à la Nation d'Abdrahamane Tiani

"Le chef de l'État a demandé à tous les Nigériens de rester résilients. Il était prévu que la CEDEAO se réunisse à Abuja pour prendre des sanctions par rapport aux pays de l'AES. Ce qu'on demande à nos autorités, c'est de quitter […] cette structure satanique. Les Nigériens doivent comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas de notre logique, qui mettent des bâtons dans les roues. Il faut penser aux Nigériens, au Niger et oublier ceux qui pensent aux élections. On aimerait que le Niger soit d'abord sur les rails. On aimerait que le Niger soit comme on l'a toujours souhaité, et après passer aux élections", explique le Nigérien Amadou Ibrahim.