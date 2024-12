https://fr.sputniknews.africa/20241218/larmee-ukrainienne-maltraite-les-gens-un-refugie-de-rpd-explique-comment-il-a-perdu-ses-proches-1069780340.html

"L’armée ukrainienne maltraite les gens": un réfugié de RPD explique comment il a perdu ses proches

Des militaires ukrainiens ont tué des civils à Kourakhovo, en république populaire de Donetsk, à l'aide de drones et de mortiers, a déclaré à Sputnik un réfugié venu de la localité.Les militaires ukrainiens l'ont par la suite empêché d’entrer dans la maison de Tverdoun pour lui porter assistance, ajoute le témoin.Le parquet et le Comité d'enquête de Russie répertorient les crimes commis par des militaires ukrainiens et des mercenaires étrangers dans les régions frontalières russes pour mener une enquête. Plusieurs personnes ont été condamnées, d'autres sont actuellement en attente d'un jugement.

