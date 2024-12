https://fr.sputniknews.africa/20241218/la-sud-africaine-safair-entre-dans-le-top-3-des-compagnies-aeriennes-les-plus-ponctuelles-du-mois-1069780064.html

Cette compagnie aérienne africaine désignée parmi les plus ponctuelles dans le monde

Cette compagnie aérienne africaine désignée parmi les plus ponctuelles dans le monde

En novembre, Safair (Afrique du Sud) a occupé la deuxième place, avec un taux d'arrivées à l'heure de 94,8%, selon une liste établie par l'entreprise OAG...

Trois autres compagnies aériennes basées en Afrique sont entrées dans la liste des 110 compagnies les plus ponctuelles. Il s’agit de South African Airways (Afrique du Sud) avec 78,83% d’arrivées à l’heure, Jambojet (Kenya) avec un taux de 77,89%, et Egyptair (Égypte) avec un taux de 60,54%. Selon les critères de la liste, un vol est classé comme ponctuel s'il arrive dans les 15 minutes suivant l'heure prévue. Les annulations sont également incluses dans l'analyse et sont classées comme non ponctuelles.

