Deux drones russes détruisent un char Abrams dans la région de Koursk

Deux drones russes détruisent un char Abrams dans la région de Koursk

Un char Abrams américain a été repéré sur une route de la région de Koursk et détruit après le lancement de deux drones, rapporte la Défense russe, vidéo à... 18.12.2024, Sputnik Afrique

Des troupes de parachutistes ont découvert un char Abrams sur une route de la région russe de Koursk et l'ont immobilisé à l'aide d'un premier drone, a annoncé ce mercredi 18 décembre le ministère russe de la Défense qui met en ligne une vidéo. Un second drone a ensuite été lancé pour détruire le blindé.Les opérateurs ont utilisé des drones contrôlés via des câbles à fibre optique, qui ne sont pas affectés par les systèmes de guerre électronique ennemis.

