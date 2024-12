https://fr.sputniknews.africa/20241218/conference-de-presse-de-poutine-le-kremlin-fournit-des-details-1069784035.html

Conférence de presse de Poutine: le Kremlin fournit des détails

Cette année, les dossiers internationaux préoccupent moins les citoyens russes qui envoient leurs questions au Président russe à la veille de sa grande conférence de presse annuelle, a annoncé ce mercredi 18 décembre Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, à la chaîne de télévision Rossiya 24. L'opération militaire spéciale au centre d'attentionLes Russes s'intéressent surtout à l'opération militaire spéciale, a ajouté M.Peskov au journal Izvestia.Journalistes étrangers à la conférenceVladimir Poutine devrait parler de la politique étrangère de la Russie en répondant aux questions des journalistes russes et étrangers, y compris des pays que Moscou considère comme inamicaux, selon le porte-parole.Selon lui, cette année, autant de journalistes étrangers qu'en 2023 participeront à la conférence de presse annuelle du Président.Vladimir Poutine répondra aux questions de ses concitoyens ("Ligne directe avec la population") et des journalistes ("Grande conférence de presse") le 19 décembre, à 9h00 GMT. Un centre spécial reçoit les questions depuis le 8 décembre. Plus de 1,6 million de Russes ont déjà envoyé leurs demandes, questions et messages au dirigeant.

