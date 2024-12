https://fr.sputniknews.africa/20241218/ce-que-nous-avons-reussi-cest-de-prouver-que-le-niger-peut-tenir-debout-dit-le-general-tiani-1069768993.html

"Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout", dit le général Tiani

"Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout", dit le général Tiani

Sputnik Afrique

Le dirigeant nigérien s’est adressé à la nation à l'occasion du 66ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger, célébré ce 18 décembre. 18.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-18T09:12+0100

2024-12-18T09:12+0100

2024-12-18T09:12+0100

afrique subsaharienne

niger

abdourahamane tiani

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

alliance des états du sahel (aes)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/0b/1068650957_0:24:953:560_1920x0_80_0_0_d920d8ee2fe56bb085c3e3bc859e78be.jpg

Depuis le 26 juillet 2023 avec la prise du pouvoir par le CNSP, le Niger peut "faire face courageusement et avec succès au terrorisme, payer ses fonctionnaires, assurer ses dépenses de souveraineté de façon générale, bref, vivre, sans la prétendue assistance étrangère souvent utilisée pour menacer ou humilier les Nigériens", a poursuivi le général de brigade Abdourahamane Tiani.Il a également dénoncé "le corset néocolonial qui a lourdement limité les marges de manœuvre" du pays.Abdourahamane Tiani a salué la création de l’AES qui "a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération". Quant à la décision de quitter la CEDEAO, elle est "irréversible, car longuement et mûrement réfléchie". Il a dénoncé les "ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocolonialiste et déterminés à défendre leurs intérêts" qui "ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats, une nouvelle approche méthodiquement articulée" pour nuire à l’État nigérien.

afrique subsaharienne

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, niger, abdourahamane tiani, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), alliance des états du sahel (aes)