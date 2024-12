Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé deux brigades ennemies et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 540 militaires, un véhicule blindé de transport de troupes Rosomak polonais et un obusier FH-70 britannique. Un obusier M119, un autre M101 et un véhicule blindé de transport de troupes M113, tous américains, ont aussi été détruits.Le groupement Sud a libéré la localité de Troudovoïé en république populaire de Donetsk. Quatre brigades ennemies ont été frappées. L'armée de Kiev a perdu 350 militaires. Un radar AN/TPQ-50 américain et un dépôt de munitions ont été détruits.