Bakou soutient les peuples de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, selon le Président d'Azerbaïdjan

Bakou soutient les peuples de Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, selon le Président d'Azerbaïdjan

18.12.2024

Les populations de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie subissent "la dictature de Macron", a déclaré le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev dans une interview à la Société nationale russe de télévision et de radiodiffusion (VGTRK) et l’agence de presse RIA Novosti.L'Azerbaïdjan a tenu à mettre ces questions "à l'ordre du jour" et se tient aux côtés des peuples "privés de droits", même si les ONG et les médias occidentaux trouvent à y redire, a ajouté le dirigeant, qui a aussi parlé de la situation en Corse.

