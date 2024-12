https://fr.sputniknews.africa/20241217/voici-une-cause-possible-de-lassassinat-du-general-kirillov-selon-un-ex-analyste-du-pentagone-1069765553.html

Voici une cause possible de l'assassinat du général Kirillov, selon un ex-analyste du Pentagone

L'assassinat du général Kirillov à Moscou est lié à ses révélations sur les recherches biologiques américano-ukrainiennes, selon un ex-analyste du Pentagone. 17.12.2024, Sputnik Afrique

L'attaque à l'explosif qui a coûté la vie au chef des Troupes russes de défense radiologique, chimique et biologique Igor Kirillov, est sans aucun doute un acte terroriste, a déclaré ce mardi 17 décembre à Sputnik Michael Maloof, ancien chef analyste des politiques de sécurité au bureau du secrétaire américain à la Défense.Le fait que l'attaque ait eu lieu à Moscou et que ses auteurs savaient où résidait lé général montre qu'elle a été bien préparée et coordonnée. Cela soulève des questions sur l'implication possible d'agents ukrainiens ou d'individus russes travaillant pour le compte de l'Ukraine, selon lui."Et je sais que c’était un sujet très sensible parce que Victoria Nuland a déclaré l'an dernier qu’il ne serait pas bon si la Russie prenait le contrôle de certains sites en raison de ce qu’ils contiennent", a-t-il ajouté."Que les États-Unis font-ils dans ces laboratoires de recherche qu'elle ne voulait pas que cela soit révélé lorsqu'elle faisait partie de l'administration Biden?", s'est demandé M.Maloof.

