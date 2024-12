"Terrible carnage": un rapport sur les exécutions de masse à Selidovo présenté à Moscou

️Quand l'équipe du Tribunal public est arrivée à Selidovo, "la ville était pleine de cadavres de civils", la plupart d’entre eux étaient des femmes et des personnes âgées. Les gens ont généralement été abattus à bout portant, dans la tête et le cou, les exécutions ont eu lieu devant des proches et des voisins. Des familles entières ont été retrouvées abattues dans des maisons privées.