https://fr.sputniknews.africa/20241217/letat-malien-bloque-les-exportations-de-la-mine-dor-exploitee-par-lentreprise-canadienne-barrick-1069761951.html

L'État malien bloque les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick

L'État malien bloque les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick

Sputnik Afrique

Il s'agit de la mine d’or de Loulo-Gounkoto, gérée par Barrick. 17.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-17T17:14+0100

2024-12-17T17:14+0100

2024-12-17T17:14+0100

afrique subsaharienne

mali

or

mine

exportations

accusations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/0b/1066493180_0:20:3488:1982_1920x0_80_0_0_ed06ec538ab2e2d2b8b3ac53f9a53653.jpg

"Si le blocage des exportations devait perdurer, Barrick sera contrainte de suspendre ses opérations, ce qui aurait un impact supplémentaire sur la viabilité de ce moteur économique essentiel pour le Mali", rapporte dans un communiqué la gestionnaire de la mine de la Canadienne Barrick Gold Corporation.️Les autorités maliennes accusent Barrick de malversations financières et exigent le paiement d’environ 500 millions de dollars, à la suite d’un audit qui a révélé un manque à gagner estimé entre 300 et 600 milliards de francs CFA.️En novembre, plusieurs employés de Barrick ont été arrêtés et emprisonnés, tandis qu’un mandat d’arrêt a été émis contre le PDG de la société, Mark Bristow. ️En 2023, la mine a produit près de 700.000 onces d’or, ce qui représente une contribution de plus d’un milliard de dollars à l’économie locale.

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, or, mine, exportations, accusations