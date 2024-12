https://fr.sputniknews.africa/20241217/les-brics-ne-menacent-pas-le-dollar-les-etats-unis-sen-chargent-eux-memes-ironise-bloomberg-1069758237.html

Les BRICS ne menacent pas le dollar, les États-Unis s'en chargent eux-mêmes, ironise Bloomberg

Les États-Unis devraient s'interroger sur la fiabilité de leur économie et sur leur politique de sanctions, plutôt que de pointer du doigt les BRICS qui... 17.12.2024, Sputnik Afrique

Donald Trump se bat "contre des moulins à vent" en critiquant une potentielle monnaie commune des BRICS, alors que la politique financière de son propre pays présente plus de danger pour le dollar que les actions de pays étrangers, a écrit dans Bloomberg Mihir Sharma de l’Observer Research Foundation de New Delhi.Des pays comme l'Inde déplorent notamment la gestion des sanctions américaines, explique l'économiste.Le Président élu américain devrait plutôt interroger les "excès de pouvoir" liés au dollar, comme des sanctions, l'ingérence dans les activités de la Réserve fédérale des États-Unis, des tarifs unilatéraux, etc. Il devrait se rendre compte que l'attrait du dollar "ne dépend pas des menaces des États-Unis, mais de la fiabilité de ce pays", ajoute-t-il.

