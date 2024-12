https://fr.sputniknews.africa/20241217/la-russie-pourra-contribuer-a-la-securite-alimentaire-des-africains-selon-un-depute-zambien-1069753295.html

La Russie pourra contribuer à la sécurité alimentaire des Africains, selon un député zambien

La coopération avec la Russie serait bénéfique pour la sécurité alimentaire des pays africains, avance aurpès de Sputnik un député de l'Assemblée nationale... 17.12.2024

"La sécurité alimentaire est cruciale pour l'Afrique, étant donné les conditions climatiques actuelles", a déclaré à Sputnik Miles Sampa, député de l'Assemblée nationale zambienne.Dans ce contexte, le parlementaire a souligné l'importance du nouveau département de partenariat avec l'Afrique que le ministère russe des Affaires étrangères est en train d'établir, selon les médias. L'homme politique a noté les bonnes perspectives de la coopération Russie-Afrique et a appelé à la développer et à l'officialiser davantage. "Il est temps que l'Afrique et la Russie officialisent leurs relations bilatérales et multilatérales", a-t-il conclu. Miles Sampa faisait partie de la délégation de 12 pays africains qui s'est rendue récemment en République populaire de Donetsk.

