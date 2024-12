https://fr.sputniknews.africa/20241217/la-rdc-et-le-rwanda-reviennent-sur-les-raisons-de-lannulation-du-sommet-de-paix-a-luanda-1069752737.html

La RDC et le Rwanda reviennent sur les raisons de l’annulation du sommet de paix à Luanda

Le Rwanda voulait imposer à la RDC un dialogue direct avec le groupe armé M23, ce que Kinshasa a jugé inacceptable, a déclaré le 16 décembre la ministre... 17.12.2024, Sputnik Afrique

Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères a organisé le 16 décembre une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa, pour expliquer les raisons de l'annulation du sommet de paix à Luanda."Nous étions quasiment à la fin de l’examen du projet d'accord proposé par la médiation angolaise, lorsque de nouvelles conditions ont été introduites par la partie rwandaise: conditionner la signature de l'accord à un dialogue direct entre le gouvernement de la RDC et les M23. Ce que nous avons rejeté", a dit Thérèse Kayikwamba Wagner. Selon la ministre, le Rwanda "a choisi la voie de la guerre".Quant au Rwanda, le 15 décembre, son ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux pays "ne sont pas parvenus à un consensus sur un engagement en faveur de pourparlers directs avec le groupe rebelle congolais M23". Selon la diplomatie rwandaise, "ce sommet n’aurait donc abouti à un aссord, en particulier dans le contexte des menaces permanentes des dirigeants de la RDC, y compris le Président" à l’encontre du Rwanda.L’événement a été programmé pour le 15 décembre à Luanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se réunir dans la capitale angolaise pour essayer de rétablir la paix dans l'est de la RDC déchiré par des conflits depuis 30 ans.

