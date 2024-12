https://fr.sputniknews.africa/20241217/la-rdc-appelle-lua-et-lonu-a-introduire-des-sanctions-contre-le-rwanda-1069763238.html

La RDC appelle l'UA et l'Onu à introduire des sanctions contre le Rwanda

La communauté internationale doit "assumer aussi ses responsabilités en sanctionnant, à travers le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité, le Rwanda pour son soutien au M23, pour ses violations récurrentes de la souveraineté de la RDC et pour son sabotage avéré du processus de Luanda."C'est ce qu'a annoncé la cheffe de la diplomatie congolaise lors d'une rencontre avec les ambassadeurs en poste à Kinshasa.Selon Thérèse Kayikwamba Wagner, le processus de paix ne peut pas avancer seulement grâce aux efforts de la RDC et de l'Angola en tant que médiateur. Elle s'est dite déçue que jusqu'à présent, le Conseil de sécurité de l'Onu n'avait jamais condamné l'implication du Rwanda dans les combats en RDC.Le sommet de Luanda aurait dû aboutir à un plan pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais il a été annulé à la dernière minute. Kigali voulait imposer un dialogue direct avec le groupe armé M23, ce que Kinshasa a jugé inacceptable.

