La chirurgie cardiaque "tire le système médical vers le haut" au Burkina, selon un médecin

La chirurgie cardiaque "tire le système médical vers le haut" au Burkina, selon un médecin

Le premier triple pontage coronarien réalisé au Burkina Faso met en lumière les progrès médicaux réalisés par le pays, a déclaré à Sputnik Afrique Adama... 17.12.2024

Passé par plusieurs établissements étrangers, le chirurgien cardio-vasculaire burkinabè Adama Sawadogo a décidé de rentrer dans son pays, où il a participé au premier triple pontage coronarien réalisé au Burkina Faso, comme il l'explique à Sputnik Afrique.Il a rappelé que cette année, le CHU de Tengandogo, où s'est tenue cette opération de triple pontage coronarien, avait "fait à peu près 115 opérations à cœur ouvert, et près de 17 opérations à cœur fermé".Le médecin salue la construction du futur Institut du cœur d'Ouagadougou, qui permettra de soigner, de former et de travailler à la prévention des maladies cardiaques.Selon lui, "la chirurgie cardiaque en dehors des aspects financiers, c'est une discipline qui tire l'ensemble du système médical de notre pays vers le haut" parce que elle exige une qualification supplémentaire aux personnels de santé.Pour encourager la cardiologie dans le pays, le chirurgien préconise:

