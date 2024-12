https://fr.sputniknews.africa/20241217/en-libye-lonu-risque-de-devenir-lotage-des-grandes-puissances-souligne-un-politologue--1069763995.html

En Libye, l'Onu risque de devenir "l’otage des grandes puissances", souligne un politologue

Les décisions prises sur la Libye depuis 2011 ont été temporaires et inefficaces, a déclaré à Sputnik Afrique le politologue Idris Hamid, alors que Dmitri... 17.12.2024, Sputnik Afrique

Alors que la Russie a appelé à nommer au plus vite un nouveau représentant spécial de l'Onu pour la Libye, Idris Hamid, analyste politique et expert des affaires libyennes et africaines, rappelle à Sputnik que les Nations unies ont parfois eu du mal à remplir leur mission.Il est donc "extrêmement important d’exclure toute interférence extérieure", comme le préconise Moscou, ajoute l'expert des affaires libyennes et africaines.Le premier adjoint du représentant permanent de la Russie à l'Onu, Dmitri Polianski avait exhorté le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres à présenter au plus vite un candidat au poste de représentant spéciale de l'Onu en Libye, ce poste restant vacant depuis plus de six mois.Il avait noté qu'il était important de préserver la mission de l'Onu à Tripoli même pendant la période de transition pour notamment jeter les bases de la future médiation de l'Onu et favoriser le processus de dialogue politique.

