Voici la meilleure compagnie aérienne d'Afrique en 2024

Voici la meilleure compagnie aérienne d'Afrique en 2024

Royal Air Maroc a été reconnue, pour la deuxième année consécutive, "Meilleure compagnie aérienne en Afrique" lors des GT Tested Reader Survey Awards... 16.12.2024, Sputnik Afrique

La distinction se fonde sur un sondage de 20.000 voyageurs et spécialistes de compagnies travaillant notamment dans le tourisme.La concurrence est acharnée en Afrique entre Ethiopian Airlines, South African Airways, Kenya Airways et Royal Air Maroc pour attirer les passagers et étendre leurs réseaux.

