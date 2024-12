https://fr.sputniknews.africa/20241216/mali-un-chef-terroriste-local-de-premier-plan-arrete-par-larmee-1069735102.html

Mali: un chef terroriste local de premier plan arrêté par l'armée

Ahmad Ag Ditta jouait un rôle crucial au sein de Daech*, rapportent des médias locaux. 16.12.2024, Sputnik Afrique

En tant que financier de l'organisation criminelle, il gérait l'acheminement des fonds étrangers et collectait les taxes imposées aux populations locales. De plus, il assurait la liaison avec les populations sous le contrôle des terroristes. Son arrestation a été possible grâce aux renseignements précis obtenus par les militaires maliens. L'opération ciblée a été conduite dans la région de Ménaka, dans l'est du pays. L'intervention a également permis la neutralisation de plusieurs complices d'Ahmad Ag Ditta, précise la presse. Ce succès est qualifié d'"avancée décisive" dans la sécurisation du territoire national. *Organisation terroriste interdite en Russie

