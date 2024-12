https://fr.sputniknews.africa/20241216/le-prix-du-cacao-bat-un-nouveau-record-depuis-avril-dernier-1069748635.html

Le prix du cacao bat un nouveau record depuis avril dernier

Au cours des échanges ce 16 décembre, le prix de l'or noir s'est positionné à 11.925 dollars la tonne pour les contrats à terme de mars 2025, d'après les... 16.12.2024, Sputnik Afrique

Le prix de cette matière première monte depuis sept semaines consécutives, avec un bond de 14,7% la semaine dernière. Pendant des années, les prix ont oscillé entre 2.500 et 3.000 dollars la tonne, mais à la fin de l'année 2023, le coût a atteint 4.000 dollars. Il a fini par tripler en avril dernier sur fond de déficit de l’offre. L'explosion du cours s'explique par de mauvaises récoltes en Afrique de l’Ouest, région clé pour la production de cacao. Celles-ci ont été provoquées par les maladies des cacaoyers et des conditions météorologiques défavorables. De plus, le problème est exacerbé par la baisse des stocks mondiaux. Ainsi, les réserves de cacao dans les ports américains sont au plus bas niveau depuis 20 ans.

