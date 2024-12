https://fr.sputniknews.africa/20241216/la-cuisine-algerienne-classee-1re-dans-le-monde-arabe-et-en-afrique-et-21e-au-monde-par-tasteatlas-1069741541.html

La cuisine algérienne classée 1re dans le monde arabe et en Afrique et 21e au monde par TasteAtlas

La cuisine algérienne classée 1re dans le monde arabe et en Afrique et 21e au monde par TasteAtlas

Sputnik Afrique

Le nouveau classement 2024-2025 du guide culinaire international a pris en compte des avis des utilisateurs, d’experts culinaires et de critiques... 16.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-16T13:35+0100

2024-12-16T13:35+0100

2024-12-16T13:35+0100

cuisine

algérie

classement

maghreb

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/0f/1062819462_0:993:2048:2145_1920x0_80_0_0_7b0288b9f2d317472145f980cb713ae2.jpg

Les plats et mets traditionnels qui ont valu à l'Algérie cette place d'honneur sont, entre autres:La base de données TasteAtlas, un guide en ligne sur la cuisine traditionnelle et des restaurants authentiques, contient plus de 10.000 plats, boissons et ingrédients.

algérie

maghreb

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

cuisine, algérie, classement, maghreb, afrique