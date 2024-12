https://fr.sputniknews.africa/20241216/en-egypte-des-complots-contre-la-securite-nationale-ont-ete-dejoues-1069742228.html

En Égypte, des complots contre la sécurité nationale ont été déjoués

Les forces de la Garde-frontière égyptiennes ont mis en échec plusieurs tentatives d'infiltration et de migration illégale, et ont saisi de grandes quantités... 16.12.2024, Sputnik Afrique

Les forces de la Garde-frontière ont mis en échec plusieurs tentatives d'infiltration, de migration illégale et d’extraction d’or, selon le porte-parole de l'armée égyptienne.Par ailleurs, de grandes quantités de marchandises interdites ont été saisies:Enfin, des hectares de fermes hydroponiques ont été éradiqués.Selon le responsable, ces résultats ont été atteints grâce au renforcement des mesures de sécurité et du contrôle aux points de passage, tunnels, routes et divers axes, ainsi qu'à la mise en œuvre de patrouilles pour éliminer la culture de stupéfiants sur la péninsule du Sinaï.

