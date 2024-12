https://fr.sputniknews.africa/20241215/nouvelle-menace-pour-lhumanite-les-scientifiques-alertent-sur-le-danger-de-la-vie-miroir-1069727386.html

Nouvelle menace pour l'humanité: les scientifiques alertent sur le danger de la vie miroir

15.12.2024

Les molécules miroirs sont le reflet exact des molécules naturelles. Elles n'existent pas encore, mais peuvent être créées dans un avenir proche grâce à l'avancée scientifique et technologique. Les molécules miroirs présentent un grand intérêt pour le développement de nouveaux médicaments et pour la compréhension fondamentale de l’origine de la vie. Cependant, leur création pourrait aboutir à une forme de vie miroir qui, elle, comporte de nombreux risques. Ainsi, face à une bactérie miroir, l'immunité est complètement démunie car elle est programmée à reconnaître des molécules normales. Les antibiotiques seraient également inefficaces pour combattre les microbes miroirs. Ces derniers seraient de plus, invisibles pour d'autres micro-organismes, y compris les virus, qui pourraient les tuer. Les cosignataires de la lettre appellent donc à arrêter toute recherche et de lancer un dialogue mondial sur les risques de cette technologie biologique.

