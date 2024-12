https://fr.sputniknews.africa/20241215/mayotte-francaise-les-victimes-du-cyclone-chido-pourraient-se-compter-par-milliers-selon-le-prefet-1069730348.html

Mayotte française: les victimes du cyclone Chido pourraient se compter par milliers, selon le préfet

"Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers" de morts, a déclaré François-Xavier... 15.12.2024, Sputnik Afrique

Pour lui, le bilan final sera très difficile à établir, car les traditions musulmanes veulent que les morts soient enterrés dans les 24 heures. Le cyclone tropical Chido a balayé l'île avec des rafales observées à plus de 220 km/h. Selon Météo-France, c'est le plus intense cyclone à frapper le territoire ultramarin depuis plus de 90 ans. Selon le décompte officiel, l'événement climatique a fait 14 morts et près de 250 blessés. Les infrastructures de l'île ainsi que l'aéroport ont subi de graves dégâts. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est attendu à Mayotte lundi.

