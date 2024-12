https://fr.sputniknews.africa/20241215/lithium-le-mali-potentiellement-un-acteur-majeur-mondial-apres-le-lancement-de-la-mine-de-goulamina-1069727507.html

Lithium: le Mali potentiellement un acteur majeur mondial après le lancement de la mine de Goulamina

Lithium: le Mali potentiellement un acteur majeur mondial après le lancement de la mine de Goulamina

Sputnik Afrique

La cérémonie officielle marquant le début de l'exploitation de la mine a lieu ce 15 décembre dans la région de Bougouni en présence du Président de la... 15.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-15T15:29+0100

2024-12-15T15:29+0100

2024-12-15T15:29+0100

lithium

mali

gisements

mine

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/03/1061036349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b84cfc259833a368bea6f72a699961d5.png

La mine de Goulamina:Pour ces raisons, le gisement de lithium se présente mondialement comme l'un des plus importants parmi les non encore exploités.Économiquement, le projet pourrait générer plus de 100 milliards FCFA (160 millions de dollars) par an, ce qui pourrait propulser le Mali au rang de leader de la production de lithium en Afrique de l'Ouest.Cette exploitation minière s'inscrit aussi dans une dynamique globale de transition énergétique. Elle fournit en effet un composant essentiel des batteries lithium-ion, indispensables aux véhicules électriques et aux technologies durables.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

lithium, mali, gisements, mine, afrique subsaharienne