Le sommet de paix entre le Rwanda et la RDC annulé

"Contrairement à ce à quoi nous nous attendions, le sommet n'aura plus lieu aujourd'hui", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence... 15.12.2024, Sputnik Afrique

Félix Tshisekedi et Paul Kagame devaient se réunir à Luanda pour essayer de rétablir la paix dans l'est de la RDC déchiré par des conflits depuis 30 ans.A l'approche du sommet, les parties avaient affirmé "travailler sur un accord qui pourrait être finalisé" dimanche.Pourtant, des discussions préparatoires entre les chefs des diplomaties ont achoppé sur la question sensible des négociations avec le M23.Kigali demande à Kinshasa de négocier directement avec les rebelles, mais la RDC le refuse catégoriquement.Pour Kinshasa, ces derniers opèrent grâce au soutien de Kigali et les négociations avec le Rwanda doivent régler la question.

