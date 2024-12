https://fr.sputniknews.africa/20241215/laes-abolit-les-visas-pour-les-ressortissants-des-pays-de-la-cedeao-1069721128.html

L'AES abolit les visas pour les ressortissants des pays de la CEDEAO

Ils ont désormais le droit "d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du... 15.12.2024, Sputnik Afrique

Le texte signé par le général Assimi Goïta, précise cependant que les pays de l'AES se réservent le droit de refuser l'entrée à ceux qui "entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles". La décision d'annuler les visas est guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, selon les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina. Elle répond de plus à leur engagement de "renforcer les liens séculaires entre les peuples d’Afrique".

