La réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel s’est tenue à Niamey

Cet événement s'est déroulé le 13 décembre sous la présidence de Monsieur Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la coopération internationale... 15.12.2024, Sputnik Afrique

Les ministres ont approuvé les résultats de la réunion tenue à Bamako le 22 novembre, portant sur des questions de sécurité, la standardisation des documents d'identité et des passeports au sein de la confédération, ainsi que leur mise en œuvre prochaine, selon le communiqué final de la réunion.Ils ont également réaffirmé la décision irréversible des États de se retirer de la CEDEAO, en appelant les comités pluridisciplinaires à poursuivre les discussions pour définir les modalités pratiques de ce retrait dans l'intérêt des populations.Les ministres ont validé l'inclusion du Togo dans le projet d'intégration interétatique des systèmes douaniers, tel qu'accordé par l'administration douanière à Niamey en juillet 2024.La Confédération des États du Sahel réaffirme son engagement à travailler dans un esprit de solidarité et de coordination pour bâtir un avenir meilleur pour ses citoyens, en misant sur l’intégration économique, la sécurité renforcée et une gouvernance au service des populations.

