La Guinée s'apprête à exploiter un gisement de 8 milliards de tonnes de fer d'ici 2026

15.12.2024

La Guinée s'apprête à exploiter les 8 milliards de tonnes de minerai de fer du gisement de Simandou d'ici 2026. La production attendue est de 160 millions de tonnes par an. Les fonds générés permettront de doubler la croissance économique du pays, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation, de la santé et des infrastructures.C'est ce qu'a déclaré le ministre guinéen de la Planification et de la Coopération internationale.Le gisement est géré par deux groupes d’actionnaires. L'État détient une participation de 15 % dans chaque groupe ainsi que dans la Compagnie du TransGuinéen, chargée de construire les infrastructures nécessaires.

