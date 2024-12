https://fr.sputniknews.africa/20241215/je-ne-porte-pas-dinsignes-de-presse-les-ukrainiens-nous-visent-specifiquement-dit-un-francais-1069711321.html

"Je ne porte pas d'insignes de presse. Les Ukrainiens nous visent spécifiquement", dit un Français

"Je ne porte pas d'insignes de presse. Les Ukrainiens nous visent spécifiquement", dit un Français

Sputnik Afrique

"Il faut faire très attention. Il faut prendre des précautions extrêmes", a indiqué à Sputnik Afrique le journaliste français dans le Donbass Laurent Brayard à... 15.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-15T07:17+0100

2024-12-15T07:17+0100

2024-12-15T07:17+0100

laurent brayard

opinion

donbass. opération russe

conflit ukrainien

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0e/1069711149_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_c176ab9d7711b49df6d33c6c987a2d6f.jpg

"On est entré quand même de plain-pied dans une guerre nouvelle, celle des drones. C'est de plus en plus dangereux", a-t-il souligné. Et de rappeler que des reporters russes ont été blessés voire tués sur le front.Laurent Brayard a évoqué la liste Mirotvorets dressée par les Ukrainiens. Elle contient même souvent des informations personnelles de personnes considérées par les auteurs comme des "ennemis de l'Ukraine".

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

laurent brayard, opinion, conflit ukrainien