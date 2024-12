https://fr.sputniknews.africa/20241215/alger-a-convoque-lambassadeur-de-france-pour-des-accusations-de-destabilisation-selon-les-medias-1069729864.html

Alger a convoqué l'ambassadeur de France pour des accusations de "destabilisation", selon les médias

Alger a convoqué l'ambassadeur de France pour des accusations de "destabilisation", selon les médias

Le ministère algérien des Affaires étrangères lui a adressé "une sévère mise en garde", évoquant "des opérations agressives" de Paris. 15.12.2024, Sputnik Afrique

Stéphane Romatet s'est ainsi vu "signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie", écrit le quotidien gouvernemental El Moudjahid.D'après Le Soir d'Algérie, la partie algérienne a "tenu de vive voix à désigner clairement l'origine de ces actes malveillants la Direction générale de la sécurité extérieure".La DGSE aurait mené un certain nombre d'"opérations et de manoeuvres agressives ciblant des institutions de la République algérienne dans le but évident de les déstabiliser et de nuire gravement à notre pays".

