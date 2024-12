https://fr.sputniknews.africa/20241214/un-village-ivoirien-electrifie-grace-a-lenergie-solaire-1069708000.html

Un village ivoirien électrifié grâce à l'énergie solaire

Un village ivoirien électrifié grâce à l'énergie solaire

Cela a été possible grâce à un partenariat avec Huawei, qui a mis en place un système de 40 panneaux solaires. 33 foyers de Zienkoloplé seront approvisionnés à... 14.12.2024, Sputnik Afrique

Cette initiative contribue à réduire le déficit énergétique dans le pays, a affirmé le ministre ivoirien du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. La directrice de Huawei en Côte d'Ivoire, Su Chang, a mis en avant la force du partenariat sino-ivoirien et l'engagement de l'entreprise en faveur de solutions durables.Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'électrifier l'ensemble du pays et de développer les énergies renouvelables.

