Un service de transport maritime de conteneurs installé entre la Russie et le Kenya

La ville russe de Novorossiïsk sera reliée au port kényan de Mombasa; le transit de marchandises prendra environ 43 jours, précise la société russe FESCO. 14.12.2024, Sputnik Afrique

Moscou exportera des matériaux de construction, des engrais, des métaux, des produits issus des filières bois et papier, le tout via le port indien de Moundra.Nairobi enverra à son tour du thé, du café, des noix et d'autres produits agricoles via le port de Jebel Ali (aux Émirats arabes unis).La première cargaison est déjà en cours de chargement à Mombasa: ce sera du thé kényan.

