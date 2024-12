https://fr.sputniknews.africa/20241214/lutte-contre-le-terrorisme-lalgerie-se-dit-au-cote-du-burkina-1069710266.html

Lutte contre le terrorisme: l'Algérie se dit au côté du Burkina

Lutte contre le terrorisme: l'Algérie se dit au côté du Burkina

Sputnik Afrique

C'est par la voix de son ambassadrice à Ouagadougou que le Président algérien a transmis ce message à son homologue burkinabè. 14.12.2024, Sputnik Afrique

2024-12-14T11:05+0100

2024-12-14T11:05+0100

2024-12-14T11:05+0100

algérie

burkina faso

maghreb

afrique subsaharienne

terrorisme

ibrahim traoré

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0e/1069710100_0:29:810:485_1920x0_80_0_0_1bde5316662c2d9a49b692527ab952d9.jpg

"L’Algérie est prête à appuyer les efforts du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale", a indiqué Selma Bakhta Mansouri, reçue par Ibrahim Traoré à l'occasion de la fin de sa mission. Elle a notamment incité les "deux pays frères qui partagent une histoire commune et un avenir commun" à dynamiser les liens dans divers secteurs, tels que: S’apprêtant à occuper un nouveau poste au sein du ministère algérien des Affaires étrangères, Selma Bakhta Mansouri a souligné que le peuple burkinabè était "particulièrement attachant". Elle a avoué avoir été "impressionnée par les valeurs de dignité, de liberté, de résilience, de lutte permanente pour réaffirmer sa souveraineté".

algérie

burkina faso

maghreb

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, burkina faso, maghreb, afrique subsaharienne, terrorisme, ibrahim traoré