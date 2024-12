https://fr.sputniknews.africa/20241214/les-forces-burkinabe-infligent-une-importante-defaite-aux-terroristes-1069714252.html

Les forces burkinabè infligent une importante défaite aux terroristes

Les forces burkinabè infligent une importante défaite aux terroristes

L'armée a livré une grande bataille les 10 et 11 décembre dans la région de Boucle du Mouhoun (nord-ouest), rapporte l'Agence d'information du Burkina.

burkina faso

afrique subsaharienne

terrorisme

équipement militaire

Une colonne d'une centaine de terroristes à moto et lourdement armés a été repérée en route vers un village. Lors d'une halte, les militaires burkinabè ont tiré plusieurs missiles sur leur position avant de les assaillir. La traque du groupé armé a pris plusieurs heures, mais ses membres ont été neutralisés. Un important arsenal de guerre ainsi que des motos ont été récupérés. Depuis le 1er décembre, les unités aériennes et terrestres intensifient leurs interventions à travers tout le pays. Grâce à leurs efforts, de nombreux terroristes ont été éliminés et leurs équipements saisis.

burkina faso

afrique subsaharienne

burkina faso, afrique subsaharienne, terrorisme, équipement militaire